https://it.sputniknews.com/20220101/monito-del-papa-su-violenza-sulle-donne-ferirle-e-oltraggiare-dio---video-14428751.html

Monito del Papa su violenza sulle donne, ferirle ‘è oltraggiare Dio’ - Video

“Quanta violenza c’è nei confronti delle donne! Basta! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità, non da un angelo, non... 01.01.2022, Sputnik Italia

Sono le parole dell’omelia di papa Francesco proferite durante la Santa Messa nella Basilica di San Pietro a Roma, per la solennità della Madre di Dio che si festeggia l’1 gennaio.“E mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne”, è l’invito del Papa rivolto ai fedeli presenti nella basilica e a quelli collegati attraverso i mezzi di comunicazione di stampa.Non la prima volta che papa Francesco affronta l'argomento, lo aveva già fatto parlando in una intervista speciale rilasciata al Tg5 poco prima di Natale.E quindi conclude, papa Francesco, con un insegnamento più ampio affermando che Maria custodisce e non disperde, “non seleziona”, “accoglie la realtà, non tenta di camuffare, di truccare la vita, custodisce nel cuore”.

