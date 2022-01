https://it.sputniknews.com/20220101/le-esportazioni-di-spumanti-dellue-diminuiscono-per-la-prima-volta-in-10-anni-14433494.html

Le esportazioni di spumanti dell'UE diminuiscono per la prima volta in 10 anni

Le esportazioni di spumanti dell'UE diminuiscono per la prima volta in 10 anni

L'Unione Europea ha registrato un calo dell'export dei suoi spumanti nel corso del 2020 per la prima volta negli ultimi 10 anni, secondo i dati diffusi... 01.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-01T16:02+0100

2022-01-01T16:02+0100

2022-01-01T16:02+0100

esportazioni

vino

Al momento non ci sono dati sulle esportazioni di spumanti nel 2021 che si avranno fra un anno.L'ufficio statistico ha rilevato che l'export di spumante è diminuito del 6% e le vendite sono diminuite del 20%.Indica anche che tra champagne, cava e prosecco, le tre categorie di spumanti, lo champagne ha subito il maggior calo nel quantitativo di vendite e di esportazioni.Secondo Eurostat, il commercio è stato interrotto perché molti bar e ristoranti sono rimasti chiusi per lungo tempo a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.Dall'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come pandemia la malattia Covid-19 causata dal coronavirus SARS-CoV-2, rilevato per la prima volta alla fine del 2019.

2022

