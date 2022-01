https://it.sputniknews.com/20220101/la-stretta-sullo-sci-sulle-piste-solo-con-lassicurazione-e-casco-fino-a-18-anni--14437255.html

La stretta sullo sci: sulle piste solo con l'assicurazione e casco fino a 18 anni

La stretta sullo sci: sulle piste solo con l'assicurazione e casco fino a 18 anni

Il nuovo decreto legislativo impone la sottoscrizione di una polizza a tutti gli sciatori, oltre ad introdurre l'obbligo di indossare il casco fino a 18 anni e il divieto di sciare in stato di ebbrezza.

2022-01-01T21:12+0100

2022-01-01T21:12+0100

2022-01-01T21:12+0100

sport

sci

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/10124504_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_486b464869898f6272b5418f6a1d62e1.jpg

Entra in vigore a partire da oggi la stretta decisa dal governo per garantire maggiore sicurezza sulle piste da sci. Il decreto legislativo 40 del 2021 introduce l’obbligo per gli sciatori di dotarsi di una assicurazione Rc, di indossare il casco fino a 18 anni e di non sciare in stato di ebbrezza. Le piste, inoltre, dovranno essere larghe almeno 20 metri.Dovrà indossare il casco non soltanto chi pratica lo sci ma anche le altre discipline invernali, dallo snowboard fino allo slittino. Le autorità, come si legge sul Sole24Ore, verificheranno che tutti gli sciatori ne siano provvisti. Ovviamente, nel caso di incidenti dovrà essere esibito il documento che attesta la sottoscrizione della polizza.Occhio anche ad esagerare con l’alcol nelle baite. Per chi affronta le discese con gli sci ai piedi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti sono previste sanzioni. Per Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski, sentito dal Sole24Ore, si tratta prima di tutto di una “questione di responsabilità, rispetto e buonsenso che dovrebbe essere la normalità per ognuno”.Quella che entra in vigore dal primo gennaio 2022 è “una buona legge che tutela chi pratica gli sport invernali”, commenta anche il presidente della Federazione italiana sport invernali del Trentino, Flavio Roda. L’obiettivo ora, ha aggiunto, interpellato dallo stesso quotidiano, è di “estendere la norma anche alle piste di allenamento”.

https://it.sputniknews.com/20211225/green-pass-e-assicurazione-ecco-le-nuove-regole-per-sciare-14350291.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

sport, sci, sicurezza