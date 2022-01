https://it.sputniknews.com/20220101/la-francia-assume-la-presidenza-di-turno-del-consiglio-ue-14432373.html

La Francia assume la presidenza di turno del Consiglio Ue

Il 1° gennaio la Francia assume la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea per i prossimi sei mesi, subentrando alla Slovenia. 01.01.2022, Sputnik Italia

In particolare la Francia prevede di organizzare circa 2mila incontri di vario livello tra gennaio e il 30 giugno 2022, 400 dei quali si terranno sul territorio francese. Durante la presidenza francese si terrà il vertice Ue-Africa, in programma il 17 e 18 febbraio a Bruxelles. Al termine dell'evento, l'Unione Europea annuncerà un nuovo pacchetto di investimenti per i Paesi africani. Inoltre, alla fine di marzo, nel vertice della Ue, i leader europei prevedono di approvare la cosiddetta bussola strategica, una strategia generale di difesa e sicurezza del blocco comunitario per i prossimi cinque o dieci anni. La prossima presidenza di turno europea, dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, spetterà alla Repubblica Ceca.

