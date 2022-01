https://it.sputniknews.com/20220101/kim-jong-un-il-2022-sara-lanno-di-lotta-mortale-14431211.html

Kim Jong-un: il 2022 sarà l'anno di "lotta mortale"

Kim Jong-un: il 2022 sarà l'anno di "lotta mortale"

Nel suo discorso di fine anno, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha definito il 2021 come l'anno della grande vittoria dei suoi compatrioti, aggiungendo che il... 01.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-01T15:26+0100

2022-01-01T15:26+0100

2022-01-01T15:26+0100

corea del nord

kim jong-un

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/10315847_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9aeac7dd6cfb1eb315caaba0e70c6626.jpg

La mancanza di menzioni del leader nordcoreano Kim Jong-un su Stati Uniti, Corea del Sud e armi nucleari nel suo discorso pronunciato a Capodanno ha innescato speculazioni. Intervenendo al termine della quarta sessione plenaria del Comitato centrale del Partito del Lavoro di Corea all'ottava convocazione, tenutasi dal 27 al 31 dicembre, Kim Jong-un si è soffermato sull'agenda interna, compreso un piano per sviluppo rurale, fabbriche di trattori, uniformi scolastiche e la necessità di reprimere le "pratiche non socialiste", segnala l'agenzia ufficiale di stampa nordcoreana (Kcna). Secondo Kcna, il Partito del Lavoro di Corea ha discusso il budget del paese per il 2022, i risultati del 2021 e i piani per il prossimo anno, l'agricoltura e le modifiche allo statuto del partito.Il discorso, arrivato dopo 10 anni di potere del leader nordcoreano a seguito della morte di suo padre Kim Jong-il nel 2011, ha delineato gli obiettivi principali del Paese per il 2022 come lo stimolo dello sviluppo economico e il miglioramento delle condizioni di vita della gente di fronte a una "grande lotta per la vita o la morte".Mentre in precedenza Kim Jong-un sfruttava il discorso di fine anno per fare importanti annunci politici, questa volta non è stata fatta alcuna menzione specifica degli Stati Uniti, con cui il dialogo sulla denuclearizzazione è in fase di stallo dal 2019.Le questioni militari sono state evidenziate nel discorso di Kim. E' stato citato lo sviluppo di "un sistema d'arma ultramoderno dopo l'altro" nel corso del 2021, poiché il leader nordcoreano ha chiesto la produzione di sistemi d'arma potenti e moderni per migliorare le forze militari. Kim ha inoltre esortato "l'assoluta lealtà e fedeltà" dei militari al partito al governo guidato da lui, secondo Kcna. La fabbrica di trattori citata da Kim è stata ipotizzata da analisti stranieri come probabilmente utilizzata per costruire postazioni di lancio per missili.

https://it.sputniknews.com/20211229/seoul-e-washington-preparano-il-testo-della-dichiarazione-per-porre-fine-alla-guerra-di-corea-14390661.html

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corea del nord, kim jong-un