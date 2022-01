https://it.sputniknews.com/20220101/i-benefici-dei-popcorn-che-forse-non-conoscevi-14436162.html

I benefici dei popcorn che forse non conoscevi

I popcorn sono tra gli "spuntini" più popolari, in quanto non solo sono facili da preparare, ma hanno anche una miriade di sapori gustosi.

2022-01-01T23:01+0100

I popcorn sono ricchi di fibre: forniscono circa tre grammi di questo nutriente per tazza, e sono fatti con cereali integrali, cosa che la maggior parte delle persone trascura. Questo nutriente aiuta a prevenire la stitichezza e supporta un sistema digestivo sano.Sebbene non contenga grandi quantità di vitamine e minerali, il popcorn si distingue per il suo alto contenuto di polifenoli, che svolgono anche un ruolo importante nella digestione, proteggono le cellule e hanno un effetto antinfiammatorio. Come se non bastasse, stimolano la secrezione di insulina da parte del pancreas e il metabolismo dei grassi, quindi potrebbero essere di grande aiuto per chi soffre di diabete.Bisogna però tenere presente che è consigliabile prepararli senza olio, né zucchero. Basta aggiungere un po' d'acqua in una pentola o in un contenitore se collocati nel microonde. E se proprio si vuol aggiungere un filo d'olio, meglio optare per l’olio di oliva extravergine.In ogni caso, è uno spuntino dietetico: i popcorn apportano tra le 30 e le 80 calorie per tazza. Aggiungi un po' di sale, pepe o le tue spezie preferite se vuoi che i popcorn siano ancora più deliziosi.

