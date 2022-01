https://it.sputniknews.com/20220101/evasione-di-capodanno-dal-carcere-di-vercelli-partita-la-caccia-alluomo-14435103.html

Evasione di Capodanno dal carcere di Vercelli. Partita la caccia all’uomo

Scene da film nel carcere di Vercelli dove due albanesi, con fine pena nel 2029 e reati di rapina a mano armata in villa, sono evasi a poche ore dal brindisi... 01.01.2022, Sputnik Italia

I due carcerati hanno utilizzato il più classico dei metodi, si sono calati dalla finestra della cella e si sono accostati al muro della casa circondariale per scavalcarlo.All’esterno un complice che ha lanciato loro delle corde per consentirgli di arrampicarsi sul muro di cinta.Uno dei due evasi è stato riacciuffato in fretta solo perché nelle fasi dell’evasione è cascato al suolo rompendosi un braccio.Va però notato che i due albanesi hanno scelto un momento preciso per scappare, le ore che hanno preceduto la fine dell’anno e l’inizio del nuovo. Le indagini dovranno appurare se non si sia verificato anche un calo di attenzione nel controllo del carcere di Vercelli.Il Sappe, a ogni modo, denuncia che negli ultimi tempi si è optato per un diverso tipo di sorveglianza “dinamica” ed un “regime penitenziario ‘aperto’, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia Penitenziaria”, second quanto riportato dall'Adnkronos.

