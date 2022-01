https://it.sputniknews.com/20220101/di-nuovo-libero-il-ceceno-che-pesto-a-morte-niccolo-ciatti-e-cartabia-chiama-la-famiglia-14425222.html

Di nuovo libero il ceceno che pestò a morte Niccolò Ciatti. E Cartabia chiama la famiglia

Di nuovo libero il ceceno che pestò a morte Niccolò Ciatti. E Cartabia chiama la famiglia

La scarcerazione decisa dai giudici per una questione formale. Il padre: "Non so darmi spiegazioni".

2022-01-01T09:41+0100

2022-01-01T09:41+0100

2022-01-01T09:41+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/14402002_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fda3ccc109ba0cea5b95144519c343aa.jpg

È stato scarcerato da Rebibbia lo scorso 22 dicembre Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni che secondo l’accusa avrebbero ucciso in un locale di Lloret de Mar, in Spagna, il 22enne fiorentino Niccolò Ciatti. Dopo appena tre mesi di reclusione, come spiega Repubblica, l’uomo è stato liberato perché non si trovava nel nostro Paese quando è stata emessa la misura cautelare. I legali di Bissoultanov avevano presentato ricorso. E l’istanza è stata accolta dai giudici della Corte d'Assise.Giovedì, come si legge su La Nazione, ha ricevuto la telefonata della ministra della giustizia Marta Cartabia, che ha espresso “vicinanza” ai familiari, assicurando loro “che farà quanto è nelle sue possibilità, coinvolgendo anche il ministro dell’Interno, per verificare cosa possa essere accaduto”.L’intervento del ministro è stato apprezzato, ma resta la rabbia dei familiari per l’ennesima scarcerazione, oltretutto per una mera questione procedurale.A protestare è anche il deputato fiorentino di Italia Viva, Gabriele Toccafondi. “Non sono un giurista o un avvocato – ha detto, citato da La Nazione - ma riesco a comprendere che quanto sta accadendo è un’anomalia, rappresenta un problema per il regolare svolgimento del processo ma soprattutto non è giusto”.Secondo lo stesso quotidiano, il pm Erminio Amelio starebbe valutando l’emissione di una nuova misura cautelare. Ma, per la famiglia, ormai sarà quasi impossibile che Bissoultanov possa comparire in una nostra aula di tribunale, visto che avrebbe lasciato l’Italia subito dopo la notifica del provvedimento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia