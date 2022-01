Covid Russia: 10.519.733 contagi (+19.751), 309.707 decessi (+847), 9.497.063 guarigioni (+33.144)

https://it.sputniknews.com/20220101/covid-russia-10519733-contagi-19751-309707-decessi-847-9497063-guarigioni-33144-14428566.html

Tornano sotto i 20mila i nuovi contagi di Covid in Russia: questi dati non si registravano nel Paese da settembre. 01.01.2022, Sputnik Italia

In Russia per la prima volta dalla fine di settembre, sono stati registrati meno di 20mila casi di Covid-19 nell'ultimo giorno. L'ultima volta che i nuovi contagi erano stati sotto 20mila era il 22 settembre con 19.706. Nella giornata di ieri i nuovi casi di Covid erano stati 20.638. Il tasso di crescita si attesta allo 0,19%.Il maggior numero di nuovi contagi è stato registrato a Mosca con 2.472, seguita da San Pietroburgo con 1.534 e dalla regione di Mosca con 1.271.Complessivamente nel Paese durante la pandemia sono stati registrati 10.519.733 casi di infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 847 persone sono decedute nell'ultimo giorno per Covid, in totale dall'inizio della pandemia nel Paese il coronavirus ha ucciso 309.707 persone. 33.144 è il numero dei guariti rilevato nelle ultime ventiquattro ore. Complessivamente circa 9,5 milioni di persone si sono riprese dall'infezione del coronavirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di pazienti COVID-19 nel mondo ha superato i 281 milioni e 5,4 milioni sono morti. Gli Stati Uniti sono il Paese col maggior numero di casi, oltre 55 milioni, seguiti da India con poco meno di 35 milioni, Brasile con 22,2 milioni, Regno Unito con 12,9 milioni e Russia con 10, 5 milioni. L'Italia è l'11esimo Paese nel mondo per numero di casi di Covid con circa 6,1 milioni.

