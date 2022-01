https://it.sputniknews.com/20220101/ciao-2021-cantanti-russi-italianizzati--fedez-e-al-bano-russi-e-discorso-in-italiano-di-putin-14437547.html

"Ciao 2021": cantanti russi italianizzati, Fedez e Al Bano "russi" e discorso in italiano di "Putin"

"Ciao 2021": cantanti russi italianizzati, Fedez e Al Bano "russi" e discorso in italiano di "Putin"

E' andato in onda sulla tv di stato russa "Ciao, 2021!", la trasmissione condotta da Ivan Urgant, per l'occasione Giovanni Urganti, in cui tutti parlano in... 01.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-01T22:18+0100

2022-01-01T22:18+0100

2022-01-01T22:21+0100

russia

italia

società

cultura

televisione

virale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/14435347_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_adbc36bc20d442d3de3784d62c406463.jpg

Anche quest'anno, dopo l'enorme successo riscosso da "Ciao, 2020!" tra il pubblico russo e italiano come testimoniato dalle visualizzazioni su YouTube e dai commenti sul web, Ivan Urgant, per l'occasione diventato Giovanni Urganti, ha riproposto il format della sua trasmissione serale per Capodanno, questa volta denominato "Ciao, 2021!".Nella trasmissione sono intervenuti cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo della tv russa, ovviamente tutti si sforzavano di parlare in italiano, e riproponevano alcune canzoni della musica russa in italiano, con un'interpretazione che ricorda la tv italiana degli anni Ottanta.Ma il programma ha chiuso col botto, proponendo un video in cui si vedeva il presidente russo Vladimir Putin che pronunciava il suo discorso di fine anno in italiano, sullo sfondo del Colosseo, uno dei simboli della capitale italiana.L'anno scorso "Ciao, 2020!, sempre condotto da "Giovanni Urganti", è diventato virale in poche ore, ha raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube e un mare di commenti positivi online in Italia.Il successo dell'anno scorso non aveva lasciato senza reazione nemmeno l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano, che ospite nel talk show serale di Ivan Urgant, aveva commentato divertito il Ciao 2020 andato in onda sulla tv russa.

russia

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, italia, società, cultura, televisione, virale