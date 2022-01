https://it.sputniknews.com/20220101/capodanno-2022-e-il-piu-caldo-degli-ultimi-200-anni-14427482.html

Capodanno 2022 è il più caldo degli ultimi 200 anni

Avere una temperatura di -2 gradi celsius a Mosca e di 16 gradi a Napoli l’1 gennaio e persone che il 31 gennaio si concedono un bagno al mare in Sicilia, fa... 01.01.2022, Sputnik Italia

Il fondatore de Il Meteo.it, Antonio Sanò, intervistato da RaiNews ha affermato che negli annali della climatologia è difficile trovare un altro anno negli ultimi due secoli che presenti “valori termici così alti alla quota di 1.500 metri” sopra il livello del mare.Restando in Italia, sulle Alpi “l’anomalia termica” è di ben 10 gradi sopra la media stagionale. Qui lo zero termico si colloca a 4 mila metri.Sul versante Tirrenico, secondo i meteorologi de Il Meteo.it contattati da RaiNews, si sfioreranno i 20 gradi.L’Anticiclone di matrice nord-africana che si è collocato sull’Italia è accompagnato da una massa d’aria molto mite, che sta causando dalla sera di venerdì 31 dicembre ampi e fitti banchi di nebbia nelle aree di pianura in gran parte della Penisola.Il tradizionale tuffo in mare di inizio anno che intendeva mostrare a tutti anche lo stato di salute fisica delle persona, capace di resistere al gelido freddo, rischia di essere un lontano ricordo del passato se le temperature resteranno queste negli anni a venire.

