Cantiere Tav, bosco in fiamme dopo il lancio di petardi contro il cantiere, 10 attivisti denunciati

Un bosco ha preso fuoco dopo che alcuni attivisti No Tav hanno lanciato alcuni petardi nell'area del cantiere dell'infrastuttura. L'incendio è stato domato... 01.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-01T12:35+0100

italia

tav

scontri

trasporto

polizia

ferrovia

10 denunce pronte a partire per i componenti di un gruppo di attivisti No Tav che la notte di capodanno appena trascorsa, mediante l'utilizzo di alcuni petardi, ha dato accidentalmente il via ad un incendio di una area boschiva nei pressi del cantiere della Tav a Chiomonte, in Val di Susa.Le forze dell'ordine del presidio locale hanno poi spento l'incendio impedendone il propagarsi nella aree circostanti, utilizzando un idrante. La digos di Torino ha individuato tutti i 10 componenti del gruppo, provvedendo alla trasmissione delle generalità degli stessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà alla denuncia per "procurato incendio boschivo".La ferrovia Torino-Lione rappresenta un punto caldo nella mappa delle nuove infrastrutture previste da Italia ed Unione Europea da svariati anni.La Tav, linea alta velocità è osteggiata ormai da parecchi anni, con incidenti frequenti che si susseguono e proteste e scontri ripetuti con le forze dell'ordine.

italia, tav, scontri, trasporto, polizia, ferrovia