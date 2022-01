https://it.sputniknews.com/20220101/bruxelles-vuole-attribuire-lo-status-verde-allenergia-nucleare-14434932.html

Bruxelles vuole attribuire lo status "verde" all'energia nucleare

Bruxelles vuole attribuire lo status "verde" all'energia nucleare

Il governo europeo intende assegnare lo status "verde" al nucleare e al gas naturale. 01.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-01T16:41+0100

2022-01-01T16:41+0100

2022-01-01T16:41+0100

unione europea

gas

energia

ambiente

energia nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/13685862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ce211edde956323e8e4d56f862f6f3f.jpg

Bruxelles vuole assegnare lo status "verde" all'energia nucleare, così come al gas naturale, ha riportato il Financial Times, con riferimento ad una bozza del corrispondente documento giunta a disposizione della redazione. Si nota che questa è una classificazione all'interno della tassonomia della Ue. La pubblicazione è venuta a conoscenza della bozza di documento, che rileva che lo status "verde" deve essere assegnato a fonti energetiche "controverse", tra cui l'energia nucleare e il gas naturale, a determinate condizioni.Secondo il quotidiano, la decisione è arrivata dopo che un gruppo di Paesi pro-nucleare guidato dalla Francia, così come alcuni governi pro-gas, hanno chiesto che la tassonomia "non penalizzi le fonti energetiche che forniscono la maggior parte della loro produzione di elettricità". La tassonomia della Ue stabilisce un elenco di attività economiche dichiarate "ecologicamente sostenibili". È stato creato nell'ambito del cosiddetto "Green Deal", la cui attuazione mira a trasformare l'Unione Europea per ridurre l'impatto negativo sull'ambiente. Anche il passaggio alla neutralità climatica faceva parte dell'accordo. La tassonomia, in particolare, ha lo scopo di agevolare gli investimenti diretti in progetti identificati come più rispettosi dell'ambiente.

https://it.sputniknews.com/20210903/green-deal-campanello-dallarme-40-delle-tecnologie-per-essere-carbon-free-nel-2050-oggi-non-ce-12779498.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, gas, energia, ambiente, energia nucleare