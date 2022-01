https://it.sputniknews.com/20220101/berlusconi-telefonata-cordiale-con-putin-discussa-politica-internazionale-14429712.html

Berlusconi: telefonata cordiale con Putin, discussa politica internazionale

Berlusconi: telefonata cordiale con Putin, discussa politica internazionale

Prima di Capodanno il presidente e fondatore di Forza Italia ha avuto una conversazione telefonica con il capo di Stato russo, con cui vanta rapporti di buona... 01.01.2022, Sputnik Italia

Silvio Berlusconi ha annunciato con un tweet di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin prima di Capodanno. Oltre a scambiarsi gli auguri per il Nuovo Anno, il presidente di Forza Italia ha rivelato che "ci siamo scambiati opinioni sui principali temi di politica internazionale".Ricordiamo che Silvio Berlusconi non ha mai nascosto il suo profondo legame di amicizia con il presidente russo, peraltro contraccambiato. L'amicizia è nata quando Berlusconi ricopriva l'incarico di presidente del Consiglio.Messaggio augurale di Capodanno di Putin a Mattarella e DraghiIl 30 dicembre Putin ha affermato che la Federazione Russa apprezza le relazioni con l'Italia e la collaborazione tra Mosca e Roma va avanti sul rafforzamento della sicurezza e della stabilità a livello regionale e globale. Rivolgendosi al presidente italiano Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi, Vladimir Putin ha sottolineato che "la Russia apprezza le relazioni con l'Italia, che hanno una ricca storia e si basano sui principi del rispetto reciproco". Putin ha inoltre osservato che sarebbe contento di incontrare Draghi a Mosca nel 2022 per discutere approfonditamente di questioni di attualità nell'agenda bilaterale e delineare modalità di interazione costruttiva nelle vicende internazionali.

