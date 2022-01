https://it.sputniknews.com/20220101/assegno-unico-figli-a-carico-via-alle-domande-allinps-ecco-come-fare-14433039.html

Assegno unico figli a carico, via alle domande all’Inps. Ecco come fare

Si possono presentare da oggi 1 gennaio 2022 le domande per richiedere l’assegno unico e universale per i figli a carico. 01.01.2022, Sputnik Italia

La domanda è presentabile online comodamente da casa senza doversi recare presso gli uffici dell’Inps e in qualsiasi momento della giornata, giorni festivi compresi.Le famiglie richiedenti dovranno ricordarsi di rinnovare annualmente la richiesta dell’assegno unico e universale per i figli a carico, dal momento che la richiesta ha la durata di un anno.I soldi arriveranno sul conto corrente del genitore richiedente a partire dal mese di marzo 2022, questa è infatti la data a partire dalla quale perderanno di effetto i benefici dei Comuni ai nuclei familiari numerosi, le detrazioni fiscali in busta paga per i figli fino all’età di 21 anni.Secondo le prime stime tutte le famiglie dovrebbero ricevere in media 1.600 euro in più rispetto alle altre forme di sostegno al mantenimento dei figli in vigore fino al 31 dicembre scorso.Per avere un quadro preciso di quanto spetterà a ciascuna famiglia, il genitore richiedente (madre o padre) potrà visitare il sito web dell’Inps e usare il simulatore messo a disposizione dei contribuenti.

