Turchia, Erdogan invita i suoi connazionali a tenere i propri risparmi in lire

Dal 2018 la valuta nazionale turca è in caduta libera per una combinazione di fattori, come le tensioni geopolitiche con l'Occidente, la riduzione delle... 31.12.2021, Sputnik Italia

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha esortato i turchi a mantenere tutti i loro risparmi nella valuta nazionale, la lira turca, sostenendo che la recente volatilità è ampiamente sotto controllo dopo la svalutazione avvenuta negli ultimi mesi. Rivolgendosi oggi ad un gruppo di imprenditori ad Istanbul, Erdogan ha affermato che vuole che "tutti i cittadini turchi gestiscano tutti i loro affari con "la moneta nazionale" e che la "raccomanderebbe".Ha inoltre esortato i turchi a trasferire i loro risparmi in oro nel sistema bancario nazionale, ribadendo la sua visione non ortodossa, secondo cui i tassi di interesse sono la causa dell'inflazione.Ha parlato poche settimane dopo che la lira turca è crollata del 7%, scendendo ai minimi record sul dollaro, quotato 15 lire turche, sullo sfondo dei timori per la nuova politica economica di Erdogan e le prospettive di un altro taglio dei tassi di interesse.La caduta libera della lira turca è stata l'ultima di una serie di svalutazioni negli ultimi tre anni, che ha riacceso i timori per l'elevato debito estero della Turchia e la contrazione della liquidità della banca centrale. L'anno scorso il presidente turco ha attribuito la svalutazione della moneta nazionale alle fluttuazioni del mercato finanziario. Nel novembre 2019, il presidente ha invitato i turchi a convertire la loro valuta estera in lira turca, chiedendo loro di rinunciare al dollaro.

