Tragedia di Ravanusa, notificati 10 avvisi di garanzia ai vertici regionali e nazionali Italgas

Dieci avvisi di garanzia notificati da parte dei carabinieri di Agrigento ai vertici regionali e nazionali di Italgas, la società che gestisce il gas in tutto... 31.12.2021, Sputnik Italia

Atto dovuto che consentirà la nomina dei consulenti di parte. I dieci avvisi di garanzia notificati sono relativi al reato di "disastro colposo" e "omicidio colposo plurimo". Quel giorno a Ravanusa sono crollate sette palazzine, provocando 7 vittime e due feriti. Da una precedente indagine risalente al 2014 era emerso che "la rete presentava situazioni di rischio", come riportava Rainews24 in un articolo successivo alla tragedia:Cui aveva risposto così l'azienda, come riportato sempre da Rainews24:"In merito alle indagini eseguite nel 2014 dagli amministratori giudiziari sulle reti di distribuzione del gas gestite da Italgas Reti, la società fa sapere che tutte le situazioni segnalate a livello nazionale sono state analizzate con il supporto di enti esterni indipendenti - università e centri di ricerca di livello nazionale - e sono state sanate laddove necessario".Solo cinque giorni prima vi era stato un intervento di manutenzione alla rete di distribuzione della zona, intervento che non aveva evidenziato criticità.

