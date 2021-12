https://it.sputniknews.com/20211231/stoltenberg-nato-disponibile-al-dialogo-con-la-russia-14424629.html

Stoltenberg: Nato disponibile al dialogo con la Russia

Lo ha sostenuto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica. 31.12.2021, Sputnik Italia

La Nato è pronta a dialogare con la Russia all'interno di una sessione del Consiglio Nato-Russia, che si terrà il 12 gennaio, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg. I colloqui tra la Russia e gli Stati Uniti sulle proposte russe per le garanzie di sicurezza sono previsto il 10 gennaio a Ginevra. Si presume che dopo le proposte russe verranno discusse il 12 gennaio nella riunione del Consiglio Russia-Nato appositamente convocata a Bruxelles e il 13 gennaio presso la sede Osce di Vienna.Kiev ed i Paesi occidentali hanno recentemente espresso preoccupazione per la presunta intensificazione delle "azioni aggressive" da parte della Russia vicino ai confini ucraini. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia muove le sue truppe all'interno del suo territorio e a sua discrezione. Secondo Peskov, non minaccia nessuno e non dovrebbe preoccupare nessuno.

