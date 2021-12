https://it.sputniknews.com/20211231/sea-watch-3-sbarchera-a-pozzallo-440-migranti-dopo-lunga-attesa-14417351.html

Sea Watch 3 sbarcherà a Pozzallo 440 migranti dopo lunga attesa

Capodanno a terra per i migranti salvati in questi giorni dalla organizzazione non governativa Sea Watch, da poco è stato assegnato il porto alla sua... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T11:33+0100

2021-12-31T11:33+0100

2021-12-31T11:33+0100

La Sea Watch 3 con a bordo 440 migranti soccorsi in mare ha ottenuto l’assegnazione del porto sicuro dalle autorità italiane e approderà a Pozzallo (Ragusa), riporta l’Adnkronos.Le persone sono state soccorse nel corso di 5 missioni nel Mediterraneo centrale, e tra loro si segnalano un centinaio di donne, 167 minori non accompagnati con età compresa tra gli 8 e i 17 anni.Molti altri i minori presenti a bordo, il più piccolo dei quali ha compiuto tre settimane di vita in mare, riporta l’Adnkronos. Per il bambino ieri la Guardia costiera italiana aveva portato a bordo pannolini e latte in polvere.L’arrivo a Pozzallo è previsto per le ore 15.30 di venerdì 31 dicembre.Persone con bisogno di cureMolte le persone a bordo con bisogno di cure. Ci sono donne e uomini con ustioni da carburante, bambini piccoli che rischiano la disidratazione e altri malati a causa del freddo che stanno prendendo a bordo perché esposti alle intemperie.Ieri Sea Watch aveva tirato le conclusioni di un anno di salvataggi attraverso un post su Facebook.“Siamo ancora in mare in attesa di un porto sicuro per 440 persone a bordo della #SeaWatch3, ma l’anno va concludendosi ed è il momento di tirare qualche somma, ringraziare equipaggi e persone, denunciare le assenze e le colpe delle autorità, essere felici per chi è salvo, in Europa.Siamo alla fine del 2021: buon fine e inizio anno a tutte e tutti coloro che ci sostengono”.

