Salvini sul caro bollette chiede a Draghi convocazione di un tavolo nazionale di confronto

“Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una ‘cabina di regia’ come dicono adesso, sul tema caro-bollette luce e gas, una mazzata da 1.000 euro a... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T14:55+0100

Dall’1 gennaio 2022 è atteso un rincaro dell’energia elettrica di oltre il 55% e del 46% per il gas. Un aumento che segue gli aumenti eccezionali verificatisi nel corso del 2021.“Insieme all’emergenza Covid, questa è la vera urgenza dei prossimi mesi. Ognuno deve portare idee e prendersi le proprie responsabilità, i troppi no ideologici degli ultimi anni hanno bloccato e impoverito l’Italia”, aggiunge ancora Salvini su Twitter.Il segretario della Lega chiede che al tavolo nazionale siedano anche le imprese e i segretari di partito.Intanto nella legge di Bilancio 2022 sono stati introdotti degli ombrelli protettivi per 2,5 milioni di famiglie che vedranno quasi del tutto estinto il rincaro previsto per i primi tre mesi del 2022.Per le altre famiglie e per le imprese resta una situazione di rincari che potrebbe riversarsi anche sugli altri prodotti intermedi e finiti.

Notiziario

