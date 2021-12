https://it.sputniknews.com/20211231/paolo-calissano-trovato-morto-in-casa-a-stroncarlo-sarebbe-stato-un-mix-di-farmaci-14413079.html

Paolo Calissano trovato morto in casa, a stroncarlo sarebbe stato un mix di farmaci

L'allarme è stato dato dalla compagna dell'attore, che non era riuscita a mettersi in contatto con il compagno. Secondo prime indiscrezioni a stroncarlo... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T08:32+0100

Se ne è andato così, a 54 anni, probabilmente per una overdose di farmaci, l'attore Paolo Calissano, divenuto noto in particolare per la sua partecipazione a numerose fiction degli anni '90 e 2000. L'attore era salito agli onori della cronaca per alcune vicende giudiziarie: era il 2004 quando venne rinvenuta priva di vita nell'abitazione ligure dell'attore, Ana Lucia Bandiera, brasiliana, per una overdose da cocaina. L'attore venne arrestato e condannato a 4 anni per l'accusa di aver ceduto la droga alla stessa donna, poi deceduta. Dopo una terapia riabilitativa, l'attore era finito di nuovo sotto il tiro dell'attenzione mediatica per un incidente stradale che lo aveva visto coinvolto ed in cui era stato trovato positivo alla cocaina. Oggi il suo decesso. Gli inquirenti stanno ancora vagliando le ipotesi all'origine di questa tragedia. Calissano era nato a Genova. Aveva studiato recitazione alla School of Arts dell'Università di Boston, partecipando poi a numerosi programmi televisivi noti, come Giochi senza Frontiere, 8mm, La dottoressa Giò.Nel 2004 aveva partecipato all'Isola dei Famosi.

