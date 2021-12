https://it.sputniknews.com/20211231/omicron-vs-raffreddore--per-pregliscao-auto-test-inaffidabili-14419966.html

Omicron vs raffreddore, per Pregliscao auto-test inaffidabili

Omicron vs raffreddore, per Pregliscao auto-test inaffidabili

Secondo Fabrizio Pregliasco, medico e opinionista molto attivo in tv e quotidiani nazionali durante l'epoca di pandemia, “tre cose sarebbero di grande aiuto... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T15:19+0100

2021-12-31T15:19+0100

2021-12-31T15:29+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9750292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b9b3a6be5b7f31386130378b0d1d7f06.jpg

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pregliasco dice che sarebbe utile fare anche il vaccino antinfluenzale, “perché riduce le diagnosi differenziali, in altre parole gli errori di valutazione che fanno perdere tempo”.Quel che proprio non bisogna fare, secondo il medico è farsi gli auto-test a casa perché li considera non affidabili.Pregliasco alcuni giorni fa aveva pronosticato 100 mila casi al giorno a metà gennaio, ma la realtà a superato il suo pronostico dal momento che i dati del bollettino di ieri indicano quasi 127 mila contagiati in un solo giorno.La variante Omicron fa paura?Per quanto riguarda la variante Omicron e quanto va fatto per contrastarla, Pregliasco afferma:“Dobbiamo imparare a convivere con il virus, senza bloccare il Paese né economicamente né culturalmente. Dati di diversi Paesi ad oggi ci dicono che questa variante del Covid, almeno per i vaccinati, presenta effetti più lievi delle altre. La mortalità è molto più bassa, dello 0,3 per cento invece che del 3 per cento. Se i casi aumentano ancora però la pressione sul Servizio sanitario nazionale potrebbe oltrepassare limiti che è meglio non sfidare mai più”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia