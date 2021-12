https://it.sputniknews.com/20211231/mattarella-nel-suo-ultimo-discorso-di-fine-anno-da-presidente-vaccini-strumento-prezioso---video-14425493.html

Mattarella nel suo ultimo discorso di fine anno da presidente: "vaccini strumento prezioso" - Video

Mattarella nel suo ultimo discorso di fine anno da presidente: "vaccini strumento prezioso" - Video

"Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà". 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T21:11+0100

2021-12-31T21:11+0100

2021-12-31T21:15+0100

Come da tradizione, la sera del 31 dicembre si è svolto il discorso di fine anno del Capo di Stato. Per Sergio Mattarella è l'ultimo da presidente della Repubblica, visto che nel nuovo anno scadrà il suo mandato.Mattarella ha invitato la cittadinanza a guardare con ottimismo il futuro, esprimendo gratitudine al Paese per lo spirito mostrato in un periodo non affatto semplice.Proprio in relazione alla pandemia, ha voluto ricordare l'impegno dei sanitari e medici, così come dei volontari, esprimendo cordoglio per chi ha perso propri cari per il virus. Inoltre ha ricordato il ruolo prezioso dei vaccini, il cui merito è l'aver ridotto "la pericolosità della malattia", come del resto mostrano gli ultimi dati in cui, nonostante i record di contagi, il livello di ospedalizzazione cresce in misura molto minore e la situazione negli ospedali resta relativamente tranquilla.Per il futuro del Paese Mattarella vede la ripresa, anche se le difficoltà non mancheranno.Mattarella ha ribadito che nel suo mandato si è attenuto alla Costituzione, "il fondamento, saldo e vigoroso, della unità nazionale. Lo sono i suoi principi e i suoi valori".Nel suo discorso ha riservato un passaggio ai giovani.Infine ha chiuso l'intervento con una dichiarazione di fiducia nei confronti del Paese."Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà. E lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del nostro popolo, e dei popoli europei. Buon anno a tutti voi! E alla nostra Italia!"

