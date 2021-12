https://it.sputniknews.com/20211231/lavrov-a-sputnik-russia-suggerisce-di-creare-legalizzare-un-nuovo-sistema-di-accordi-di-sicurezza-14415121.html

Lavrov a Sputnik: Russia suggerisce di creare, legalizzare un nuovo sistema di accordi di sicurezza

Le proposte della Russia sulle garanzie di sicurezza mirano a creare e legalizzare un nuovo sistema di accordi nel campo della sicurezza, ha detto a Sputnik il... 31.12.2021, Sputnik Italia

Le proposte di Mosca sulle garanzie di sicurezza prevedono la non espansione della NATO a est e il non dispiegamento di armi da attacco vicino ai confini della Russia. Esse contengono anche altri elementi che alla fine dovrebbero "formare quelle garanzie di sicurezza molto affidabili e legalmente vincolanti"."La partecipazione di personale militare di alto livello degli Stati Uniti e dei Paesi dell'alleanza [NATO] è di fondamentale importanza per noi", ha affermato Lavrov, aggiungendo che la Russia non consentirà agli Stati Uniti e alla NATO di ritardare il processo con "discussioni infinite".L'alto diplomatico russo ha poi sottolineato che Mosca adotterà misure per garantire l'equilibrio strategico ed eliminare le minacce se gli Stati Uniti e la NATO non risponderanno alle proposte sulle garanzie di sicurezza in un lasso di tempo adeguato.I commenti del ministro degli Esteri seguono una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense, Joe Biden, in cui i due si sono concentrati sui colloqui sulla garanzia di sicurezza fissati per l'inizio di gennaio 2022 in mezzo alle tensioni latenti sull'Ucraina.I colloqui sulle garanzie di sicurezza si terranno in tre sedi: tra Russia e Stati Uniti a Ginevra il 10 gennaio, seguiti da una riunione del Consiglio Russia-NATO il 12 gennaio e dalle consultazioni Russia-OSCE il 13 gennaio.Durante la telefonata di giovedì, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato la responsabilità speciale che Russia e Stati Uniti condividono per garantire la stabilità nel mondo, e ha informato il presidente Putin che Washington terrà consultazioni con i suoi alleati sui colloqui sulla garanzia di sicurezza.Mosca, intanto, ha sottolineato ancora una volta che la Russia ha bisogno di accordi giuridicamente vincolanti sulle garanzie di sicurezza. L'assistente del presidente russo Yuri Ushakov ha sottolineato che è importante che i prossimi colloqui bilaterali sulla questione non si trasformino in "chiacchiere senza senso".La chiamata, la seconda questo mese, è stata organizzata su richiesta del presidente Putin. Il capo di stato russo ha ripetutamente sottolineato che la nazione russa ha bisogno di solide garanzie da parte degli Stati Uniti e della NATO che l'alleanza non si espanderà a est e l'Ucraina non diventerà un membro del blocco, che ha descritto come una "linea rossa" per Mosca."Le nostre azioni dipenderanno dalle garanzie incondizionate date alla sicurezza nazionale russa, piuttosto che dal corso dei negoziati [sulle garanzie di sicurezza]. Abbiamo chiarito che l'espansione della NATO a est è inaccettabile. Gli Stati Uniti sono alle nostre porte con i loro missili. Come reagirebbero gli americani se dovessimo schierare i nostri missili al confine degli Stati Uniti con il Canada o il Messico?", aveva chiesto Putin durante la conferenza stampa annuale la scorsa settimana.Cosa propone la Russia?A metà dicembre, il ministero degli Esteri russo ha presentato due progetti completi di accordi sulle garanzie di sicurezza tra Russia, Stati Uniti e NATO."Le Parti risolvano tutte le controversie internazionali nelle loro reciproche relazioni con mezzi pacifici e si astengano dall'uso o dalla minaccia della forza in qualsiasi modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite", si legge in una delle proposte.Secondo la bozza di proposta, la Russia e la NATO "eserciteranno moderazione nella pianificazione militare e nello svolgimento di esercitazioni per ridurre i rischi di eventuali situazioni pericolose in conformità con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compresi quelli stabiliti negli accordi intergovernativi sulla prevenzione di incidenti in mare al di fuori di acque territoriali e nello spazio aereo sovrastante, nonché negli accordi intergovernativi sulla prevenzione delle attività militari pericolose”.

