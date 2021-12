https://it.sputniknews.com/20211231/la-russia-vieta-la-pesca-commerciale-dei-mammiferi-marini-14423943.html

La Russia vieta la pesca commerciale dei mammiferi marini

La Russia vieta la pesca commerciale dei mammiferi marini

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che vieta l'attività ittica commerciale di balene, delfini e foche. 31.12.2021, Sputnik Italia

Nella legge si usa il termine generico "cetacei". La pesca commerciale è vietata a tutte le specie di delfini e balene, compresi capodogli, narvali, beluga, orche, foche, etc. In precedenza i mammiferi marini venivano pescati in Russia con quote emesse dall'Agenzia federale per la pesca, ma negli ultimi anni, a seguito dello scandalo sulla "prigione delle balene", difficilmente sono state assegnate. Lo scandalo è scoppiato nel 2018 quando un centinaio di beluga e orche sono state catturate nel mare di Okhotsk per essere venduti illegalmente agli acquari cinesi. Per diverso tempo 11 orche e 90 beluga sono stati tenuti illegalmente in cattività nella regione di Vladivostok. La vicenda ha ricevuto un'ampia risonanza internazionale, dopodiché gli animali sono stati rimessi in libertà. Il 30 dicembre 2021, la scandalosa "prigione delle balene" è stata smantellata.

