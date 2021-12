https://it.sputniknews.com/20211231/la-germania-spegne-le-centrali-nucleari-e-passa-al-gas-naturale-e-alleolico-14414917.html

La Germania spegne le centrali nucleari e passa al gas naturale e all’eolico

La Germania ha deciso di avviare le procedure di spegnimento di tre centrali nucleari sulle sei presenti nel Paese. Una decisione che era stata presa anni fa... 31.12.2021, Sputnik Italia

La procedura di spegnimento verrà avviata per gli impianti di Gundremmingen in Baviera, quello di Grohnde in Bassa Sassonia e per l’impianto nucleare di Brokdorf a Schleswig Holstein.La Germania sposterà la sua produzione di energia elettrica sul gas naturale e sull’eolico, questo significa che aumenterà ulteriormente in Europa la domanda di gas naturale nei prossimi mesi ed anni.I tedeschi, tuttavia, già da anni hanno adottato un mix energetico basato anche sulle rinnovabili e in particolare sfruttando l’eolico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, un terzo dell’energia consumata dai tedeschi è di origine eolica.Nel frattempo a Bruxelles, pende una richiesta da parte di vari Stati dell’Ue riguardo il nucleare. Questa fonte di energia è pulita oppure no per la Commissione Europea? Una risposta non è stata ancora data.Nel futuro del nucleare, però, c'è la fusione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui ci approvvigioniamo di energia.

