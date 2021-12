https://it.sputniknews.com/20211231/incendi-devastanti-nel-colorado-centinaia-di-case-distrutte-e-decine-di-migliaia-gli-sfollati-14415699.html

Incendi devastanti nel Colorado, centinaia di case distrutte e decine di migliaia gli sfollati

Incendi devastanti nel Colorado, centinaia di case distrutte e decine di migliaia gli sfollati

Nel Colorado due incendi stanno costringendo decine di migliaia di persone a scappare via dalle proprie case e città. Sono andate in fumo già centinaia di case... 31.12.2021, Sputnik Italia

Le immagini distribuite dal canale televisivo statunitense mostrano persone in fuga dall’incendio e dall’enorme coltre di fumo e ceneri che gli sta piovendo addosso.I due incendi, di cui per ora si ignora la matrice, sono cresciuti con estrema rapidità sospinti da forti venti che sferzano Front Range in Colorado.La situazione viene monitorata dallo sceriffo della contea di Boulder, Joe Pelle, secondo il quale già 580 case sono state distrutte dagli incendi devastanti. Ma si teme che il numero di case distrutte sia soltanto provvisorio.Anche un ospedale della zona è stato evacuato per precauzione. Sono state evacuate anche le cittadine di Superior e di Louisville che si trovano vicino a Boulder.Al momento non risultano persone coinvolte negli incendi o dispersi ha riferito ancora lo sceriffo. Tuttavia lo sceriffo durante una conferenza stampa ha affermato:Uno scenario simile in Colorado si era già verificato nel mese di ottobre del 2020.

