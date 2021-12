https://it.sputniknews.com/20211231/in-ungheria-sicuri-mancato-riconoscimento-di-sputnik-v-nella-ue-e-politico-14419226.html

In Ungheria sicuri, mancato riconoscimento di Sputnik V nella Ue è politico

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha definito la situazione di stallo con il riconoscimento dello "Sputnik V" a livello europeo puramente... 31.12.2021, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto considera la situazione con il riconoscimento da parte dell'UE del vaccino russo anti-Covid Sputnik V "una decisione puramente politica". All'inizio di ottobre il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko ha affermato che tutte le barriere al riconoscimento del vaccino Sputnik V nell'Oms erano state rimosse e che solo alcune procedure burocratiche ostacolavano il riconoscimento. Dal 4 marzo scorso lo Sputnik V è sottoposto alla procedura di rolling review presso l'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che autorizza centralmente i farmaci all'uso nel territorio dell'Unione Europea. Ha aggiunto che in Ungheria più di 6 milioni di persone sono state vaccinate con sei diversi vaccini, incluso lo Sputnik V, e tutti i vaccini hanno avuto successo. Secondo Szijjarto, la decisione di ricevere il vaccino Sputnik V è stata strategica per l'Ungheria e ha permesso di accelerare la campagna di vaccinazione. Ha aggiunto che la politica non dovrebbe essere mischiata con le questioni energetiche. "Rappresento un Paese per il quale la questione del gas naturale è critica, poiché non abbiamo risorse proprie e dipendiamo da fornitori internazionali. Forse questo non è il pensiero più sofisticato che sentirete dire da un politico, ma nella nostra comprensione , tanto meglio", ha aggiunto il ministro.Lo Sputnik V è approvato in 71 Paesi, con una copertura di 4 miliardi di persone, più del 50% della popolazione mondiale. L'efficacia del vaccino è del 97,6%, sulla base di un'analisi dei dati effettuata su 3,8 milioni di russi vaccinati.

