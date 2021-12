https://it.sputniknews.com/20211231/il-discorso-di-fine-anno-di-putin-solo-insieme-garantiamo-la-prosperita-della-nostra-patria---video-14425000.html

Il discorso di fine anno di Putin: solo insieme garantiamo la prosperità della nostra Patria - Video

Nel tradizionale discorso di fine anno alla nazione, il capo di Stato russo Vladimir Putin ha porto gli auguri di Capodanno ai propri concittadini, osservando... 31.12.2021, Sputnik Italia

L'augurio principale per il 2022 è la buona salute, per cui seguiranno successi in vari campi. Come ha osservato il capo di Stato, l'obiettivo delle autorità è migliorare la vita dei russi.

