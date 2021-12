https://it.sputniknews.com/20211231/governo-butta-giu-il-prezzo-delle-mascherine-ffp2-14420909.html

Governo butta giù il prezzo delle mascherine Ffp2

Governo butta giù il prezzo delle mascherine Ffp2

Dopo l’annuncio che il governo rendeva obbligatorie le mascherine Ffp2, ecco scattare gli aumenti (speculativi?) di questa tipologia di mascherine. 31.12.2021, Sputnik Italia

Imponendo le nuove misure, il governo ha deciso di vietare la vendita delle mascherine Ffp2 con prezzi superiori ad un certo tetto che al momento non è stato ancora individuato.Il decreto legge che prevede le nuove regole per la quarantena, infatti, introduce un limite al prezzo di vendite al dettaglio delle mascherine Ffp2.In questo modo gli speculatori non potranno aumentare i prezzi per incassare di più da mascherine che in alcuni casi erano arrivate a costare anche solo 70 centesimi di euro, e che ora si ritrovano a prezzi decisamente più alti anche sulle piattaforme di vendita online.Ritornando al prezzo prefissato, i giorni scorsi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva ipotizzato un prezzo non superiore a 1 euro.Intanto c'è chi la mascherina la mette anche nella calza dei bambini.

