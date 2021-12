https://it.sputniknews.com/20211231/gli-astronomi-studiano-fonti-misteriose-di-forti-raggi-x-14422806.html

Gli astronomi studiano fonti misteriose di forti raggi X

Scienziati americani hanno esplorato tre oggetti misteriosi a 30 milioni di anni luce dal nostro Sole. 31.12.2021, Sputnik Italia

Scienziati dell'Università di Chicago e della Fordham University negli Stati Uniti, hanno studiato tre sorgenti di raggi X super luminose (ULX) nella galassia a spirale NGC 891. Ognuna di esse emette più radiazioni di raggi X di un milione di soli. L'esatta natura del fenomeno rimane un mistero al momento. I risultati dello studio, che aiutano a spiegare le sorgenti ULX, sono state pubblicate sulla rivista arXiv.Lo spettro della sorgente ULX-1 è variato dal 2003 al 2016 e la curva di luce è diminuita, soprattutto dal 2000 al 2003. Tuttavia, la sorgente è rimasta stabile e non è cambiata molto durante l'intero periodo di osservazione. La sua luminosità è di 8,4 su 10 alla potenza di 39 erg al secondo. In confronto, la luminosità del Sole è di 3,8 su 10 a 39 erg di potenza al secondo.ULX-2 emette un flusso di radiazioni invariabile dal 20% al 50% più forte di quello di ULX-1. ULX-3, invece, risulta la fonte più debole, con una luminosità di 2 su 10 a 39 erg di potenza al secondo. Il flusso di emissione si è ridotto di un fattore sette tra novembre 2016 e gennaio 2017, facendo sì che la sorgente non fosse più classificata come super brillante. Ora è più vicino alle stelle binarie a raggi X, sistemi binari la cui emissione di raggi X è generata dalla caduta di materia da una stella su un oggetto compatto come un buco nero o una stella di neutroni.Per spiegare la natura delle tre fonti, gli scienziati hanno sviluppato vari scenari che tengono conto dei risultati delle osservazioni. Hanno preso in considerazione una potenziale supernova, un evento di interruzione delle maree, una fonte di accrescimento con luminosità super-Eddington e stelle doppie a raggi X.Le prime due sorgenti sono probabilmente buchi neri di 50-80 masse solari, la cui luminosità supera il limite di Eddington (indica l'entità dell'emissione per un oggetto in uno stato di equilibrio tra gravità e pressione radiativa). Per quanto riguarda la terza fonte, ULX-3, gli scienziati hanno ancora pochissimi dati per dare un giudizio definitivo sulla sua natura, sebbene la sua luminosità corrisponda a un buco nero con una massa di 20 soli.

