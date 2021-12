https://it.sputniknews.com/20211231/gioia-tauro-3-tonnellate-di-cocaina-di-capodanno-sequestrate-tra-banane-e-sacchi-di-arachidi-14422135.html

Gioia Tauro, 3 tonnellate di cocaina di Capodanno sequestrate tra banane e sacchi di arachidi

Gioia Tauro, 3 tonnellate di cocaina di Capodanno sequestrate tra banane e sacchi di arachidi

Tra i sacchi di arachidi che imbandiscono le tavole degli italiani in questi giorni di festa, e caschi di banane da servire al termine dei pranzi, la Guardia... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T21:44+0100

2021-12-31T21:44+0100

2021-12-31T21:44+0100

cocaina

operazione antidroga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/448/17/4481719_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_ddcccf6e85df0ab7794f46d45c194c32.jpg

Le operazioni sono avvenute nel porto di Gioia Tauro e sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi.Su quelli ritenuti essere container sospetti, gli agenti delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno quindi utilizzato scanner di ultima generazione per verificare il contenuto. E così, tra sacchi di arachidi e pepe, e caschi di banane, sono stati ritrovati 2.272,515 kg di cocaina in tre distinti container.Il restante carico di cocaina è stato invece rinvenuto a bordo di un autoarticolato. Questi è stato fermato dalle autorità portuali per una manovra sospetta. Apparentemente l’autoarticolato trasportava un container contenente forni elettrici, ed invece, nascosti tra caschi di banane (anche qui) vi erano 855,690 kg di cocaina. Il conducente è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Palmi.Droga per 1 miliardo di euroSecondo le stime elaborate dagli investigatori, la cocaina purissima sequestrata avrebbe potuto essere tagliata fino a quattro volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando alla criminalità organizzata un introito di circa 1 miliardo di euro.Un Capodanno 2022 amaro per i criminali, e un inizio di 2022 con meno cocaina nelle piazze dello spaccio italiane.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cocaina, operazione antidroga