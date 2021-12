https://it.sputniknews.com/20211231/gazprom-rinuncia-ancora-a-quote-di-trasporto-nel-gasdotto-yamal-europa-via-polonia-14418578.html

Gazprom rinuncia ancora a quote di trasporto nel gasdotto Yamal-Europa via Polonia

Gazprom rinuncia ancora a quote di trasporto nel gasdotto Yamal-Europa via Polonia

La compagnia energetica russa Gazprom ancora una volta non ha prenotato la capacità di transito del gas per il gasdotto Yamal-Europa via Polonia durante... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T16:48+0100

2021-12-31T16:48+0100

2021-12-31T16:48+0100

gazprom

energia

gas russo

russia

unione europea

polonia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/549/53/5495354_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_efc9e78528d9b605b66ab3d1529a32d3.jpg

Nessuno ha avanzato offerte per per prenotare una capacità di 89,1 milioni di metri cubi al punto di ingresso della sezione polacca del gasdotto, che è una delle principali rotte per le forniture di gas in Europa per Gazprom. In questo mese Gazprom prenota le capacità del gasdotto per il transito del gas attraverso la Polonia su base giornaliera, tuttavia con la sessione d'asta aggiuntiva odierna risulta che da 12 giorni Garprom non si riserva le capacità di Yamal-Europa per il transito del gas.Il 25 dicembre Sergey Kupriyanov, portavoce del colosso energetico russo, ha respinto le accuse secondo cui Gazprom avrebbe tagliato di proposito il transito del gas verso l'Europa, definendole infondate e false, affermando che la pratica di Gazprom è quella di prenotare capacità di transito per pompare tanto gas in base agli accordi con i suoi clienti e dal momento che i Paesi europei come la Germania e la Francia hanno già ottenuto il volume di gas da contratto non sono pervenute richieste di forniture aggiuntive.Il 21 dicembre il prezzo dei futures sul gas europeo è cresciuto di oltre il 27%, salendo per la prima volta nella storia a 2.187 dollari per mille metri cubi. Tuttavia il 30 dicembre i prezzi sono scesi sotto i 1.000 dollari per mille metri cubi.Il gasdotto Yamal-Europa lungo 2mila chilometri è una delle principali rotte di trasporto di gas russo verso l'Europa. Attraversa il territorio di quattro Paesi - Russia, Bielorussia, Polonia e Germania - ed ha una capacità fino a 33 miliardi di metri cubi di gas all'anno.

https://it.sputniknews.com/20211226/gazprom-rinuncia-a-comprare-quote-per-il-gasdotto-yamal-europa-via-polonia-14359027.html

russia

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, energia, gas russo, russia, unione europea, polonia