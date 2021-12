https://it.sputniknews.com/20211231/gazprom-ha-rispettato-tutti-i-contratti-in-europa---ministro-esteri-ungherese-14412453.html

Gazprom ha rispettato tutti i contratti in Europa - ministro Esteri ungherese

Gazprom ha rispettato tutti i contratti in Europa - ministro Esteri ungherese

Per il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó "l'Europa non ha riscontrato violazioni sugli accordi da parte di Gazprom. La Gazprom sta adempiendo ai suoi... 31.12.2021, Sputnik Italia

Nessuno in Europa ha riscontrato una violazione dei contratti di fornitura di gas di Gazprom, ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó.Ha aggiunto che le lamentele contro la Russia da parte di alcuni politici europei e le accuse sulla crisi energetica possono essere legate al rifiuto di offrire forniture aggiuntive, ma questa è "una questione economica e commerciale".“Capisco che è molto facile per i politici incolpare un Paese o una persona per esimersi dalle proprie responsabilità (...) So che tutto è molto più complicato di quanto pensino alcuni colleghi europei (...) Posso dire dalla mia esperienza: Non è facile raggiungere un accordo con Gazprom, ma quando l'hai raggiunto puoi essere certo che l'accordo verrà rispettato", ha sottolineato il ministro degli Esteri ungherese.L'Ungheria e Gazprom a settembre hanno firmato contratti per la fornitura di 4,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno per i prossimi 15 anni. Compresi 3,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno che arriveranno attraverso la Serbia (tramite il gasdotto Turkish Stream) e 1 miliardo di metri cubi - attraverso l'Austria. La mattina del 1 ottobre, i primi volumi di gas sono passati attraverso la Serbia tramite il gasdotto Balkan Stream, che riceve il gas dal Turkish Stream.

