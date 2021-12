https://it.sputniknews.com/20211231/enorme-asteroide-piu-grande-del-big-ben-in-avvicinamento-alla-terra-afferma-il-rapporto-14422385.html

Enorme asteroide più grande del Big Ben in avvicinamento alla Terra, afferma il rapporto

Enorme asteroide più grande del Big Ben in avvicinamento alla Terra, afferma il rapporto

Alla fine del 20esimo secolo, la Nasa ha lanciato il Near-Earth Object Program, volto a trovare e tracciare il movimento di oggetti celesti le cui orbite... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T22:19+0100

2021-12-31T22:19+0100

2021-12-31T22:19+0100

mondo

astronomia

nasa

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/10434519_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_381b6ec271cfdb18f695c2443d4ed63a.png

Un enorme asteroide più grande del Big Ben si sta avvicinando alla Terra, in base ai dati della NASA. Secondo l'Asteroid Watch Dashboard dell'agenzia spaziale, il corpo celeste, denominato 2013 YD48, è largo circa 104 metri, il che lo rende più grande dell'iconica attrazione turistica britannica.L'asteroide, viaggiando a velocità vertiginosa, sorpasserà la Terra l'11 gennaio. Prima della visita di 2013 YD48, altri tre asteroidi voleranno vicino alla Terra all'inizio di gennaio, con dimensioni variabili da 4 a 12 metri. Ma non lasciatevi confondere dai numeri: questi corpi celesti sono piuttosto pericolosi. Per fare un confronto, la meteora di 17 metri esplosa nell'atmosfera sopra la regione russa di Chelyabinsk nel 2013 ha danneggiato oltre 7.000 edifici e ha provocato danni per 33 milioni di dollari.Sebbene tutti gli asteroidi siano stati classificati come oggetti vicini alla Terra, la NASA afferma che una collisione è altamente improbabile. Non si consiglia tuttavia di fare piani a lungo termine, almeno non per oltre il 2080, perché l'Agenzia spaziale europea ha scoperto un asteroide che potrebbe colpire la Terra alla fine di questo secolo. Identificato come 2019 SU3, è al quarto posto nella lista dei corpi celesti più pericolosi e potrebbe colpire il nostro pianeta esattamente il 16 settembre 2084.* NEO, Near Earth Object, acronimo per oggetto del sistema solare la cui orbita è a rischio intersecazione con l'orbita terrestre. Tutti i NEO hanno distanza del perielio inferiore all'1,3 UA (unità astronomica), n.d.r.

https://it.sputniknews.com/20211201/una-palla-di-fuoco-attraversa-la-spagna-centrale-e-meridionale-a-72000-km-allora---video-13984073.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, astronomia, nasa, costume, società e curiosità