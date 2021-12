https://it.sputniknews.com/20211231/definito-un-beneficio-inaspettato-del-caffe-14424265.html

Definito un beneficio inaspettato del caffè

Secondo il britannico Mirror, bere caffè riduce il rischio di malattie croniche del fegato. 31.12.2021, Sputnik Italia

medicina

salute

caffè

Bere caffè ha un effetto benefico sulla funzionalità epatica, scrive The Mirror, con riferimento a ricercatori delle Università di Southampton ed Edimburgo. I ricercatori hanno preso i dati da 495.585 persone dalla biobanca britannica (UK Biobank). Quattro su cinque bevevano caffè macinato a fronte di un 20% che non consumava affatto questa bevanda. Alla fine gli scienziati sono giunti alla conclusione che tra i bevitori di questa bevanda, il rischio di malattia epatica cronica è ridotto del 21% e la probabilità di evitare la morte per una patologia del fegato sale fino al 40%. Hanno inoltre scoperto che i bevitori di caffè avevano un rischio inferiore del 20% di steatosi. Questo effetto è stato spiegato dalle sostanze contenute nella bevanda: caveola e cafestol. In precedenza era stato dimostrato che il caffè ha effetti benefici sul cervello.

2021

Notiziario

it_IT

