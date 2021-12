https://it.sputniknews.com/20211231/covid-linfettivologo-cascio-cosi-omicron-puo-aiutarci-ad-uscire-dalla-pandemia-14421104.html

Covid, l'infettivologo Cascio: "Così Omicron può aiutarci ad uscire dalla pandemia"

“La storia delle pandemie ci insegna che gli agenti patogeni tendono a diventare meno cattivi e più diffusivi. Questo è quello che sta succedendo con il Covid con la sua variante Omicron”, ha detto.Il medico, come si legge sul quotidiano La Sicilia, sostiene che proprio per effetto di Omicron si potrà raggiungere una sorta di immunità collettiva. Insomma, dice l’infettivologo, “Grazie alle vaccinazioni che hanno fatto tantissimo e anche per la diffusione della nuova variante” la fine della pandemia appare più vicina. “Molte persone – ha aggiunto - verranno a contatto col virus e quindi avranno una sorta di difesa immunitaria”. Non è ancora il momento, però, di abbassare la guardia, avverte l’esperto. “I rischi sono ancora alti, - precisa - anche se Omicron è un’infezione meno cattiva, nel caso in cui colpisse un soggetto anziano o fragile, o anche una persona apparentemente in buona salute, si possono subire gravi conseguenze”.I dati sulla letalitàAnche per il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato dal Corriere della Sera, la variante Omicron sembrerebbe essere meno aggressiva. Il problema è rappresentato dalla diffusione molto più veloce. “Se i casi aumentano ancora però – avverte Pregliasco - la pressione sul Servizio sanitario nazionale potrebbe oltrepassare limiti che è meglio non sfidare mai più”.I sintomi della nuova varianteMa quali sono i sintomi della variante Omicron. Secondo un approfondimento dell’Adnkronos, sarebbero più simili a quelli del raffreddore: naso che cola e starnuti, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e mal di gola. In nessun caso è stata manifestata la perdita di olfatto e gusto, mentre i tempi di incubazione sarebbero molto più rapidi rispetto alla variante Delta.“Il fatto che il virus possa aver perso virulenza ci fa piacere, perché noi stiamo aspettando che il virus si adatti sempre di più all'uomo diventando meno aggressivo", aveva detto nei giorni scorsi anche il primario di Infettivologia del Policlinico di Tor Vergata. Ma, ha avvertito, per trasformarsi in un semplice raffreddore il Covid “ci metterà non meno di 10 anni".

