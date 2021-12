https://it.sputniknews.com/20211231/covid-19-fontana-da-lunedi-la-lombardia-in-zona-gialla-14420171.html

Covid-19, Fontana: da lunedì la Lombardia in zona gialla

Covid-19, Fontana: da lunedì la Lombardia in zona gialla

Per il presidente della regione Attilio Fontana il dato è ufficiale: da lunedì la regione Lombardia sarà in zona gialla. Si è superata la soglia relativa alla... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T14:30+0100

2021-12-31T14:30+0100

2021-12-31T14:30+0100

salute

coronavirus

lombardia

allerta

sanità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/14197416_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5007e8e40e590b66e4c94b6cfd098621.jpg

Anche la Lombardia entra, a partire dalla giornata di lunedì, in zona gialla. Ad annunciare la "retrocessione" il presidente della regione stesso, Attilio Fontana, che si rifa ai dati del ministero della Salute e dell'Iss, Istituto Superiore di Sanità, che hanno confermato il superamento della soglia che permette di rimanere in zona bianca.Salva la vicina Emilia Romagna, per ora, ancora in zona bianca "per un soffio". Male il Piemonte, che passa in zona gialla assieme alla sopra citata Lombardia, al Lazio e alla Sicilia. La misura necessaria laddove si superano il 15 % di pazienti affetti da Covid-19 sul totale dei pazienti e del 10% per quelli in terapia. Si specifica però che all'atto pratico la differenza tra zona bianca e gialla praticamente non sussiste, essendo stata introdotta l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine di sicurezza anche all'aperto.La Lombardia chiude l'anno con un dato fatidico: è boom di casi, con 1433 nuovi contagi settimanali su 100mila abitanti. Dal 10 gennaio si dovrà avere il Super Green pass per i mezzi pubblici e per i mezzi a lunga percorrenza, come previsto dalle misure vigenti e da ultimo decreto. I negozi non avranno restrizioni di orario, mentre per le consumazioni al bancone dei bar e al ristorante servirà il super Grenn pass, sia in zona bianca che gialla. Discoteche chiuse fino al 31 gennaio.

https://it.sputniknews.com/20211231/covid-19-forte-aumento-di-casi-non-associati-a-catene-di-trasmissione-indice-rt-a-118-14418266.html

https://it.sputniknews.com/20211230/nuovo-decreto-anti-covid-ecco-tutti-i-cambiamenti-a-super-green-pass-e-quarantena-14400304.html

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute, coronavirus, lombardia, allerta, sanità