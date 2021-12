https://it.sputniknews.com/20211231/covid-19-dopo-test-positivo-a-meta-volo-donna-si-isola-nel-bagno-dellaereo-per-alcune-ore---video-14414513.html

Covid-19: dopo test positivo a metà volo, donna si isola nel bagno dell'aereo per alcune ore - Video

Non è molto piacevole quando qualcuno si chiude in un bagno durante un lungo viaggio in aereo, ma in questo caso c'era un buon motivo. 31.12.2021, Sputnik Italia

Una donna americana ha deciso volontariamente di mettersi in isolamento nel bagno di un aereo quando il suo test per il Covid-19 è risultato positivo durante il volo. Marisa Fotieo, un'insegnante del Michigan, ha riferito che le faceva male la gola mentre si trovava in volo da Chicago all'Islanda.La donna aveva ricevuto due test PCR negativi prima dell'imbarco, ma ha deciso di farne un terzo nel bagno del velivolo.Ha anche pubblicato un breve video sulla sua disavventura su TikTok: "Sei risultato positivo al Covid-19 mentre sei sull'Oceano Atlantico".La donna è rimasta in bagno per diverse ore, mentre gli assistenti di volo le hanno fornito i pasti e hanno creato "zone di quarantena VIP".

