Costa vuole estendere il super green pass a più categorie

A poche ore dal Capodanno 2022, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa interviene sul super green pass appena esteso dal nuovo decreto legge. 31.12.2021, Sputnik Italia

Il sottosegretario dice che presto un nuovo provvedimento del governo lo estenderà ulteriormente, in particolare ai lavoratori del settore privato e pubblico per frenare il contagio e l’infezione da coronavirus in atto.Sull’obbligo vaccinale Costa frena, ma di fatto il super green pass esteso a un crescente numero di settori è un obbligo vaccinale mascherato.Per quanto riguarda le mascherine Ffp2 ora diventate obbligatorie in molti contesti al chiuso e luoghi altamente frequentati dalle persone, Costa ribadisce che il loro prezzo sarà ridotto intorno all’euro con un obbligo normativo. Ma non è ancora chiaro quando questo avverrà.

green pass