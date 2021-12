https://it.sputniknews.com/20211231/corvo-addomesticato-dellestremo-oriente-russo-diventa-una-star-del-web-nel-regno-unito-14420863.html

Corvo addomesticato dell'Estremo Oriente Russo diventa una star del web nel Regno Unito

Il corvo addomesticato russo Gosha è diventato una star ed ha conquistato gli inglesi con la sua intelligenza. 31.12.2021, Sputnik Italia

Gli inglesi hanno promesso di riconsiderare il significato dell'espressione "cervello di uccello", dopo che il video di un russo residente nella regione di Vladivostok Alexander Chugainov con il suo corvo addomesticato Gosha ha spopolato sul web, scrive il Daily Mail. Nel video l'uccello esegue comandi come "vai sul tronco", "dai la neve", "dai la zampa", "vieni sulla spalla". Il video ha ricevuto 765.300 like in due giorni.Chugainov ha trovato Gosha quando era ancora piccolo: il nido del corvo cadde dal suo albero per il forte vento. Ora il corvo riconosce solo Alexander come suo padrone ed è diffidente nei confronti delle altre persone.I lettori del Daily Mail hanno convenuto che il legame tra il ragazzo e l'uccello selvatico è forte e divertente. "Che bel video!" Ha scritto anythreewords da Cardiff. "È così grande e sano, quindi il suo papà umano se la cava bene", ha detto DaisyZoe dall'Irlanda. "Vola per il guanto? Talento sprecato. Gli insegnerei come portarmi gioielli rubati", ha condiviso Andrew_Roberts. "Grande video, questi uccelli sono famosi per la loro intelligenza. Boris, guarda: probabilmente sarà il prossimo al tuo lavoro", ha scherzato Lobstersalad, riferendosi ironicamente al premier britannico Boris Johnson.

