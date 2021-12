https://it.sputniknews.com/20211231/come-cambia-la-quarantena-ecco-tutte-le-novita-in-vigore-da-oggi--14416987.html

Come cambia la quarantena: ecco tutte le novità in vigore da oggi

Come cambia la quarantena: ecco tutte le novità in vigore da oggi

Tra le nuove misure c'è l'abolizione della quarantena in caso di contatto ad alto rischio per i vaccinati con terza dose asintomatici. Resta l'isolamento di almeno dieci giorni per i no-vax.

2021-12-31T11:23+0100

2021-12-31T11:23+0100

2021-12-31T11:23+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/9691281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c5577438acbeb6b90e8accf6c3e27f5.jpg

Entreranno in vigore già da oggi, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che contiene le ultime “misure urgenti per il contenimento della pandemia”, le nuove norme sulla quarantena e le capienze. Dal 10 gennaio, invece, scatterà, di fatto, il lockdown per i non vaccinati, con l’estensione del super green pass, ovvero quello concesso soltanto a guariti e immunizzati, anche ai trasporti pubblici, agli hotel, ai ristoranti anche all’aperto, alle piscine e ai centri culturali anche all’aperto.Le regole che tagliano fuori chi non si è sottoposto all’iniezione dalla vita sociale saranno in vigore fino alla scadenza dello stato di emergenza, prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Ma non è escluso un nuovo slittamento del termine.Da oggi, quindi, come si legge nella circolare del ministero della Salute, pubblicata dal Sole 24 Ore, chi è vaccinato con tre dosi, chi ha effettuato la seconda dose da meno di 120 giorni e chi è guarito da meno di 120 giorni, non sarà obbligato ad isolarsi se positivo e asintomatico dopo un contatto ad alto rischio con un positivo, ma avrà soltanto l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 per 10 giorni. Alla prima comparsa dei sintomi bisognerà però sottoporsi al tampone rapido o molecolare e se persistono bisognerà ripetere il tampone il quinto giorno dalla data dell’ultimo contatto stretto.La quarantena per i vaccinati, se sono trascorsi più di quattro mesi dalla seconda dose e il green pass è ancora valido, durerà soltanto 5 giorni. Per sciogliere l’isolamento, però, bisognerà in questo caso risultare negativi al tampone.L’isolamento per i contagiati “boosterizzati” o vaccinati con due dosi da meno di quattro mesi sarà ridotto da dieci a sette giorni, a condizione che risultino negativi al tampone alla scadenza del settimo giorno.I cambiamenti, come si legge su IlGiornale.it, sono stati resi necessari dallo tsunami di contagi, che ieri hanno superato quota 126mila, che rischia di bloccare i servizi essenziali. Per questo, secondo il virologo Ignazio Abrignani, “il governo ha deciso di assumersi qualche rischio in più abolendo la quarantena per i vaccinati”.

https://it.sputniknews.com/20211230/nuovo-decreto-anti-covid-ecco-tutti-i-cambiamenti-a-super-green-pass-e-quarantena-14400304.html

https://it.sputniknews.com/20211230/covid-in-italia-nuovo-record-di-contagi-superati-i-125000-casi-in-un-giorno-14411515.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus in italia