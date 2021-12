https://it.sputniknews.com/20211231/cina-presidente-xi-jinping-porge-gli-auguri-di-capodanno-a-putin-14423061.html

Cina, presidente Xi Jinping porge gli auguri di Capodanno a Putin

Cina, presidente Xi Jinping porge gli auguri di Capodanno a Putin

Il capo di Stato cinese Xi Jinping ha augurato un felice anno nuovo al presidente russo Vladimir Putin. 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T18:33+0100

2021-12-31T18:33+0100

2021-12-31T18:33+0100

russia

cina

vladimir putin

xi jinping

capodanno

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/856/79/8567906_0:44:2381:1383_1920x0_80_0_0_ef96eb6150a2394e5a4264b4af17f985.jpg

In un telegramma di auguri per Capodanno a Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping ha auspicato stretti contatti e la promozione della cooperazione tra Russia e Cina nel 2022, si afferma in una dichiarazione sul sito web del ministero degli Esteri cinese. Il leader cinese ha indicato che "si aspetta pienamente di mantenere stretti contatti con il presidente della Russia in vari modi, di guidare congiuntamente le relazioni russo-cinesi stabili e a lungo termine, il partenariato globale e l'interazione strategica nella nuova era e di contribuire a migliorare la qualità e la modernizzazione della cooperazione bilaterale in vari campi". Xi Jinping è soddisfatto dei risultati della cooperazione tra i due Paesi e ha ricordato che quest'anno ha segnato il 20° anniversario della firma del Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione. Venerdì anche il capo del governo cinese Li Keqiang, ha inviato un telegramma di congratulazioni al suo omologo russo Mikhail Mishustin, esprimendo la sua disponibilità a mantenere stretti contatti di lavoro e sforzi congiunti per promuovere la cooperazione pragmatica tra i due Paesi per raggiungere nuovi risultati.

https://it.sputniknews.com/20211224/pechino-nessun-limite-a-cooperazione-russia-cina-dopo-parole-di-putin-su-partenariato-strategico-14334662.html

russia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, cina, vladimir putin, xi jinping, capodanno