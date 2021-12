https://it.sputniknews.com/20211231/chiamata-putin-biden-secondo-il-cremlino-servono-accordi-vincolanti-sulla-sicurezza-14412123.html

Chiamata Putin-Biden: secondo il Cremlino servono accordi vincolanti sulla sicurezza

Nel corso delle trattative due leader hanno parlato di sicurezza e di questioni strategiche, comprese le crescenti tensioni sull'espansione della NATO e... 31.12.2021, Sputnik Italia

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato a Sputnik che la conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense, Joe Biden, è giunta al termine.La telefonata è durata circa 50 minuti, secondo un funzionario della Casa Bianca.L'assistente del presidente russo Yuri Ushakov ha descritto i colloqui di giovedì come sostanziali, affermando che tutti gli argomenti principali sono stati discussi. Putin ha ribadito a Biden i principi chiave dei documenti sulla sicurezza presentati in precedenza, ha detto, aggiungendo che la Russia ha bisogno di accordi legalmente vincolanti sulle garanzie di sicurezza."Biden ha detto chiaramente che gli Stati Uniti non intendono dispiegare armi offensive in Ucraina", ha detto Ushakov."Mi sembra che Washington comprenda le preoccupazioni della Russia, sebbene Washington abbia le sue preoccupazioni. Tuttavia, il presidente Biden è pronto a continuare il dialogo con il presidente Putin, e questo è ciò su cui, in effetti, i nostri leader hanno concordato: il dialogo continuerà. Inoltre, i presidenti, come ho già detto, non solo continueranno a mantenere un dialogo, ma sosterranno anche i negoziati che i nostri rispettivi team interdipartimentali condurranno a Ginevra", ha detto Ushakov quando gli è stato chiesto quali risultati si sono ottenuti dalla conversazione tra i due presidenti questo giovedì.Biden nel colloquio con Putin ha esortato la Russia a ridurre le tensioni in UcrainaUn alto funzionario dell'amministrazione statunitense ha affermato durante la conferenza stampa successiva alla telefonata che il tono dei colloqui è stato "serio e sostanziale", dato che i due leader hanno affrontato il tema dell'attività militare russa vicino all'Ucraina e dell'espansione della NATO vicino al confine con la Russia. Biden ha spiegato il tipo di approccio degli Stati Uniti, che dipenderà dalle azioni della Russia, ha aggiunto il funzionario."Non trarremo conclusioni e certamente non ci sono state dichiarazioni su tale intenzione da questa conversazione, ma a prescindere, il nostro obiettivo è davvero sulle azioni e sui segnali, non sulle parole, a questo punto", ha detto l'alto funzionario dell'amministrazione.I colloqui sulle garanzie di sicurezza si terranno in 3 sedi: Ginevra, Bruxelles, Vienna.“In particolare, i presidenti hanno concordato che i negoziati su una questione così importante [le garanzie di sicurezza] per noi e per l'Europa, in generale, e per il mondo, si svolgeranno in tre sedi, vale a dire a Ginevra, a Bruxelles per il vertice Russia- NATO e a Vienna con l'OSCE. Ma, come è stato fatto notare, le parti tratteranno i negoziati bilaterali con la massima serietà e l'andamento dei colloqui di Ginevra andrà sotto la supervisione personale e sotto il controllo personale dei due presidenti", ha detto Ushakov ai giornalisti.All'inizio della giornata, Putin ha augurato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden "buon Natale e felice anno nuovo", e ha affermato che la Russia e gli Stati Uniti possono e dovrebbero interagire in modo costruttivo unendo gli sforzi per affrontare le minacce, ha riferito il servizio stampa del Cremlino.Il 17 dicembre Mosca ha pubblicato le sue proposte sulle garanzie di sicurezza reciproca con gli Stati Uniti e la NATO.Secondo il ministero degli Esteri russo, "la palla è dalla parte degli Stati Uniti" quando si tratta di negoziati sulle garanzie di sicurezza e altre questioni di sicurezza.La tensione è stata alta sull'Ucraina negli ultimi due mesi tra accuse di un presunto accumulo di truppe russe al confine ucraino e affermazioni su preparativi per un'invasione. Mosca ha ripetutamente negato le accuse, sostenendo che la Russia ha il diritto di trasferire le truppe all'interno del suo territorio sovrano a propria discrezione, mentre afferma che l'attività militare della NATO vicino ai confini della Russia rappresenta una minaccia per la sua sicurezza nazionale.Martedì, un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha detto a Sputnik che gli Stati Uniti stanno trattenendo una portaerei nucleare nel Mediterraneo invece di inviarla in Medio Oriente per rassicurare gli alleati.La portaerei Harry S. Truman e le sue scorte stanno ora operando nel Mar Ionio tra la Grecia e l'Italia invece di navigare attraverso il Canale di Suez nel Mar Rosso a sostegno del Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media.

