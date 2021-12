https://it.sputniknews.com/20211231/casa-arcore-di-berlusconi-diventato-focolaio-covid-lui-in-quarantena-a-capodanno-14421700.html

Casa Arcore di Berlusconi diventato focolaio Covid, lui in quarantena a Capodanno

Casa Arcore di Berlusconi diventato focolaio Covid, lui in quarantena a Capodanno

I dipendenti di Villa San Martino, la casa ad Arcore di Silvio Berlusconi, sono risultati positivi al coronavirus facendo esplodere un vero focolaio che... 31.12.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa italiani, Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina, deputata di Forza Italia, sono negativi e trascorreranno il 31 e l’1 gennaio in quarantena.La scoperta a seguito dei tamponi di routine a cui sono sottoposti i dipendenti di Villa San Martino.Il Cavaliere sul finire dell'estate del 2020 aveva contratto a sua volta il coronavirus in un forma che ne aveva richiesto l’ospedalizzazione per vari giorni. Uscito sano e salvo da quella esperienza, Berlusconi ha sofferto del cosiddetto long-Covid, ovvero dei postumi della malattia che si sono prolungati per svariati mesi come hanno testimoniato i frequenti ricoveri nei primi mesi del 2021.Tutto questo mentre cresce intorno a Berlusconi il consenso dei partiti di centrodestra a una sua candidatura come presidente della Repubblica italiana. Nei prossimi sette 31 dicembre potrebbe essere lui a leggere il discorso di fine anno del Capo dello Stato.

