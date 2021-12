https://it.sputniknews.com/20211231/capodanno-blindato-a-roma-e-caccia-a-disco-ristoranti-e-feste-abusive-14420276.html

Capodanno blindato, a Roma è caccia a "disco-ristoranti" e feste abusive

Capodanno blindato, a Roma è caccia a "disco-ristoranti" e feste abusive

Nella Capitale saranno 2mila gli agenti incaricati di vigilare sul rispetto delle regole anti-contagio la notte di San Silvestro. E un'ordinanza del Campidoglio vieta i fuochi d'artificio.

2021-12-31T16:02+0100

2021-12-31T16:02+0100

2021-12-31T16:02+0100

roma

controlli

capodanno

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/847/78/8477837_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2afbf451ab1d286fe6adc00f581d8713.jpg

Sarà un capodanno con le discoteche chiuse e senza fuochi d’artificio. Sono le regole per cercare di porre un limite alla diffusione della variante Omicron. Ma nella Capitale sarebbero diversi i locali pronti ad aggirarle. Ristoranti e bar, infatti, potranno restare aperti, e in molti, come si legge sul Tempo, propongono cene danzanti per celebrare il nuovo anno. Insomma, secondo le fonti del quotidiano, il tavolo si prenoterebbe semplicemente per la cena, ma a fine serata, la festa con musica e balli sarebbe garantita.A vigilare sul rispetto delle norme saranno polizia, carabinieri e vigili urbani. Proprio nella giornata di mercoledì, a 48 ore dalla notte di San Silvestro si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica in cui sono stati pianificati controlli a tappeto nelle strade della città, già a partire dal 30 dicembre.Gli agenti saranno incaricati di vigilare sul rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e sul divieto di assembrarsi in strada per il tradizionale brindisi di mezzanotte. Il dispositivo messo in campo per la notte di San Silvestro sarà di 2mila uomini, con i controlli che verranno eseguiti anche nell’hinterland e sul litorale romano. È sempre per evitare gli assembramenti, infine, con i contagi che continuano a salire vertiginosamente, che il Campidoglio ha deciso di annullare tutti gli spettacoli pirotecnici. Non ci saranno, quindi, i tradizionali fuochi d’artificio per salutare l’anno nuovo. L’ordinanza sarà valida fino all’Epifania.

https://it.sputniknews.com/20211229/covid-il-piano-capodanno-per-roma-rafforzati-controlli-in-centro-e-nelle-zone-movida--14398067.html

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

roma, controlli, capodanno, coronavirus in italia