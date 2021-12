https://it.sputniknews.com/20211231/capodanno-2022-il-botto-lo-fanno-le-bollette-di-luce-55-e-gas-418-14416327.html

Capodanno 2022, il botto lo fanno le bollette di luce (+55%) e gas (+41,8%)

Capodanno 2022, il botto lo fanno le bollette di luce (+55%) e gas (+41,8%)

Se si pensa a quanto siano cresciute le bollette di luce e gas nel corso del 2021, si stenta a credere che a partire dal primo gennaio 2021 possano crescere... 31.12.2021, Sputnik Italia

Il comunicato stampa pubblicato dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (Arera), non lascia spazio ai fraintendimenti. A Capodanno 2022 il botto lo fanno le fatture energetiche.E il comunicato stampa, già nel titolo, si affretta a specificare che “l’intervento del Governo limita scenari peggiori”.“I nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell'energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell'elettricità e del 59,2% di quella del gas”, scrive Arera spiegando quale sarebbe stato lo scenario senza i miliardi di euro messi dal Governo.Inoltre l’Arera, facendo seguito a quanto deciso dalla manovra economica, “ha confermato l'annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, con cui il Governo - oltre a ridurre l'Iva sul gas al 5% per il trimestre - ha stanziato le risorse necessarie agli interventi, con ciò consentendo di alleggerire l'impatto su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese”.2,5 milioni di nuclei familiari protettiL’Arera fa sapere che l’intervento pone un ombrello su 2,5 milioni di nuclei familiari, per i quali il bonus sociale per l’elettricità e del gas pongono le condizioni per proteggersi dall’incremento.La stangataNonostante gli ombrelli aperti dal governo a protezione dei nuclei familiari più fragili, sugli altri si abbatterà un consistente aumento della spesa per l’energia elettrica e i consumi di gas che dovranno necessariamente costringere gli italiani e le italiane a rivedere le priorità dei loro consumi.Inflazione ancora suL’aumento così repentino del costo dell’energia, spingerà verso l’alto i prezzi dei beni di prima necessità e tutti gli altri. Ciò significa che anche nel 2022 l’inflazione in Italia resterà alta e con cifre che non si verificavano da oltre un decennio.

