https://it.sputniknews.com/20211231/capodanno-2022-i-consigli-di-astrologi-e-stilisti-per-il-look-perfetto-14408918.html

Capodanno 2022: i consigli di astrologi e stilisti per il look perfetto

Capodanno 2022: i consigli di astrologi e stilisti per il look perfetto

Il prossimo anno nel calendario cinese sarà l’anno della Tigre. Anche se ufficialmente l’anno cinese comincia il primo febbraio, è meglio non farsi trovare... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T10:28+0100

2021-12-31T10:28+0100

2021-12-31T10:28+0100

capodanno

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/543/86/5438646_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_2f75c406e6e1cac10f0461bbc7dff85b.jpg

Forme sontuose, decorazioni abbondanti e no agli abiti a strisce!Inna Lyubimova, fondatrice della Scuola di Astrologia, sostiene che il 2022 sarà un successo per chi si lascerà andare alle forme regali. "Molto presto entreremo nella sfera di influenza del più grande pianeta del Sistema solare, il regale Giove, il quale spingerà via dal suo piedistallo il pragmatico Saturno", spiega.Quindi, per ingraziarsi l'Universo e la Tigre, è il momento di dimenticare la vostra tuta preferita, i jeans e lo stile casual a cui tutti si sono abituati durante la pandemia.I tessuti più indicati sono velluto, organza, lamé. Tra le decorazioni troviamo lurex, strass, perline, paillettes e persino piume. Gli accessori dovrebbero anche essere scintillanti: per esempio oro, diamanti o bigiotteria di alta qualità.Meglio evitare pellicce vere e abiti a strisce o a pois.Il velluto è per i realiI designer spesso includono capi prodotti con questo materiale nelle loro collezioni. Il velluto ha sempre un aspetto elegante, sofisticato e glamour e nella stagione fredda tiene anche caldo."Il velluto conferisce un’aria regale e costosa", sostiene Irina Grishina, stilista e truccatrice professionista. “È un’ottima idea optare per un pantalone o una gonna a vita alta e indossare sopra un top di seta o una camicetta di raso".La Grishina spiega che bisogna creare dei look basati sui contrasti: ad esempio, combinare dei pantaloni neri con un top rosso. E, per accentuare la sensualità, secondo lo stilista, è sempre possibile giocare con le scollature."Per completare l'outfit si può optare per calzature con risvolti in metallo, come le Paco Rabanne, oppure per cinture di pelle a fibbia larga in stile anni ’80. Questo è l’approccio che adotta Yves Saint Laurent. Tra gli accessori non dimentichiamo i gioielli con grandi pietre e gli inserti in metallo luccicante. Sono ottimi da abbinare al velluto”, sottolinea la stilista.Paillettes: mai più senzaGli abiti tempestati di questi piccoli lustrini abbagliano gli spettatori alle sfilate di moda dell’intera stagione e attirano i clienti in negozio. In prossimità delle vacanze, praticamente tutti i manichini indossano un "vestitino scintillante". Le paillettes continuano ad essere di moda.La Amirova è particolarmente felice del fatto che nel 2022 sarà possibile indossare questi indumenti anche nella vita quotidiana. L’importante è creare il giusto stile.Chi non si sente pronto a osare con le paillettes a tutto corpo può cominciare con i calzini. “Stanno benissimo con i sandali e con dei vestiti meno appariscenti”, osserva Zalina.Lingerie per le feste in casa, ma non soloNon tutti daranno il benvenuto al 2022 in un ristorante o in compagnia di amici. Alcuni rimarranno a casa. Sì, all’interno delle mura domestiche possiamo indossare ciò che vogliamo, persino il nostro pigiama preferito. Ma nell’anno della Tigre forse è meglio sostituirlo con qualcosa di più allegro. Ad esempio, un vestito in stile lingerie. Si tratta, tra l’altro, di una delle tendenze più longeve dell’ultimo periodo.Un'alternativa al vestito, secondo Anastasia, è un pantalone o una tuta in un tessuto leggero come seta, raso o satin.Il colore della stagione? Lavanda e blu realeSecondo i cinesi, la tavolozza dei colori per il prossimo anno dovrebbe prevedere tonalità di verde, azzurro e giallo (incluso l'oro). Secondo il calendario orientale, ogni segno ha il suo colore. Tuttavia, Inna Lyubimova sottolinea che questo approccio non è del tutto accurato.La Lyubimova ha parlato anche di Very Peri, la nuova tonalità di blu e il colore principale del 2022, come hanno di recente stabilito gli esperti di Pantone. "Questo dolce color lavanda è perfetto sia per Capodanno che per tutti i giorni dell’anno. Si adatta a quasi ogni persona", dice.Pantone è fiduciosa che questa insolita tonalità di blu-viola "porterà novità" nel prossimo anno e aiuterà a rispondere a molte domande. Ma per ora, i fanatici della moda si chiedono con cosa abbinare questo colore generalmente complesso.Si può anche comporre un total look di tonalità blu e viola. L’importante è non indossare scarpe nere in questo caso: "Il nero vi appesantirà. È meglio optare per qualcosa di più leggero”.Per le più audaci, la stilista suggerisce di combinare il viola con il rosso scuro.Qualunque colore scegliate, dovreste assolutamente vestirvi bene per Capodanno, anche se state organizzando una festa tra pochi intimi a casa. In Cina si dice che la tigre esorcizzi il male grazie alla sua forza e al suo coraggio. Dopo due difficili anni di pandemia, è arrivato il momento che la tigre ci aiuti.

https://it.sputniknews.com/20210915/come-la-russia-e-riuscita-a-tutelare-le-tigri-12915971.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

capodanno