A Parigi obbligo mascherina all'aperto per fermare boom contagi di Omicron

A Parigi la gente dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina all'aperto a partire da oggi dal momento che la capitale francese registra un forte aumento... 31.12.2021, Sputnik Italia

La misura si applica ai cittadini di età superiore agli 11 anni, esclusi quelli che viaggiano con mezzi privati, in bicicletta, o che si stanno allenando. La multa per il mancato rispetto della disposizione ammonta a 135 euro. Parigi ha raggiunto la soglia dei 2mila nuovi casi ogni 100.000 abitanti e il picco è trainato dalla diffusione della variante Omicron. Lunedì il premier Jean Castex ha annunciato una serie di nuove restrizioni a seguito della diffusione della nuova variante, tra cui l'uso obbligatorio della mascherina nei centri cittadini, il limite di 2mila persone negli eventi al chiuso e 5mila all'aperto, la riduzione dei tempi di attesa. per vaccini di richiamo da quattro a tre mesi e la ripresa del telelavoro. Le misure entreranno in vigore il 3 gennaio. Ad oggi la Francia ha confermato oltre 9,8 milioni di casi di coronavirus, con 206.243 nuovi contagi registrati nell'ultimo giorno e oltre 120mila decessi complessivi dall'inizio della pandemia.

