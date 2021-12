https://it.sputniknews.com/20211231/14415937.html

La NATO sta trasformando l'Ucraina in una "testa di ponte" contro la Russia - Lavrov a Sputnik

Il ministro degli Esteri russo ha criticato l'alleanza per aver sostenuto le aspirazioni militaristiche di Kiev e ha sottolineato che ci sarà una "risposta... 31.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-31T11:54+0100

mondo

russia

sergey lavrov

ucraina

armi

diplomazia

sicurezza

geopolitica

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/11687101_0:126:2935:1777_1920x0_80_0_0_65555630b864a05e31eb4ef6b968eaf7.jpg

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto a Sputnik che la NATO sta cercando di usare Kiev come strumento contro la Russia.Ha osservato anche che il numero di truppe che partecipano alle esercitazioni in Ucraina raddoppierà nel 2022 e raggiungerà le 64.000 unità.Il ministro ha anche affermato che il governo ucraino non ha intenzione di porre fine a un conflitto militare con le autoproclamate repubbliche che affligge il Paese dal 2014. Secondo il ministro le autorità ucraine considerano il sostegno della Nato "come carta bianca per un'operazione militare".Il ministro ha aggiunto che ci sarà una "risposta adeguata" a eventuali provocazioni militari da parte di Kiev.Le tensioni tra Mosca e Kiev in precedenza hanno portato a resoconti dei media che affermavano che la Russia stesse pianificando di "invadere" l'Ucraina, cosa che il Cremlino ha definito come "allarmismo". La Russia ha sottolineato di avere il diritto di trasferire le proprie truppe all'interno del proprio territorio, mentre l'attività militare della NATO vicino ai confini del Paese rappresenta una minaccia per la sicurezza del Paese.Allo stesso tempo, Mosca ha avanzato proposte di garanzia di sicurezza, nel tentativo di fermare il deterioramento dei rapporti tra le parti in campo. Il 17 dicembre la Russia ha pubblicato un progetto di accordi, che include garanzie di sicurezza reciproche in Europa, il non dispiegamento di missili a corto e medio raggio alla portata dei rispettivi territori e la non espansione della NATO ad est.Si prevede che le proposte saranno discusse durante i colloqui Russia-USA a Ginevra in programma il 10 gennaio, e durante il Consiglio Russia-NATO il 12 gennaio.

2021

